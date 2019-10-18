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18.10.2019 15:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К #tetrischallenge присоединился "Горэлектротранс" Петербурга

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Сотрудники аварийно-восстановительной бригады петербургского "Горэлектротранса" приняли участие во флэшмобе TetrisChallenge. Как рассказали на предприятии, в кадр смогло уместиться только 80 процентов необходимых материалов и оборудования.

Фото: https://www.instagram.com/metrospbphoto
Метрополитен Петербурга присоединился к флешмобу #tetrischallenge

Александр Савельев, Иван Максимов и Даниил Кузьмин показали более 20 предметов, среди которых как обычные дорожные конусы, так и "толкуши" для валки леса, раздвижная лестница и даже ледоруб.

- В каждом автомобиле аварийно-восстановительной службы все оборудование находится на своих местах, - рассказал Александр Савельев. - На то, чтобы достать одну деталь, уходит 10-15 секунд. Работаем слаженно, в чем-то это напоминает работу пожарных. Периодически выкладываем все оборудование для проверки - также, как и сегодня.

Напомним, #tetrischallenge - международный флэшмоб, получивший популярность в последние несколько недель. Работники различных служб из разных стран фотографируют себя и оборудование, которое они используют в работе, в стиле игры "Тетрис" и выкладывают снимки в соцсети со специальным хэштегом. Проект запустили полицейские из Цюриха, к нему присоединились многие - от спецслужб до музыкальных коллективов.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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