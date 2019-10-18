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18.10.2019 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медведя, пугавшего граждан в центре Ухты, застрелили полицейские

Текст: Вера Черенева (Коми)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ухте сотрудники полиции застрелили молодого медведя, который гулял по центру города. Новость о хищнике быстро распространилась по городу, люди старались не перемещаться пешком, детей завели домой с детских площадок.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Коми Веру Железнову, сотрудники ДПС пытались вначале прогнать медведя, но хищник не уходил. Его поведение было непредсказуемым.

Опасаясь, что медведь станет нападать на людей, хищника ликвидировали.

Известно, что медведь вначале заходил в поселок Водный, расположенный рядом с Ухтой.

Стоит отметить, что в этом году хищники наводят ужас на жителей Коми. Так, в августе в поселке Едва волк насмерть загрыз девочку.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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