Петербургский фестиваль тюльпанов вошел в десятку лучших в мире

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове, который проходит в Санкт-Петербурге в начале каждого лета, официально попал в первую десятку лучших фестивалей тюльпанов мира и получил Всемирную премию общества тюльпанов - World Tulip Awards 2019 - на саммите в Гааге (Нидерланды).

Вместе с петербургским праздником тюльпанов в топ-10 вошли фестивали в Австралии, Канаде, Италии, Японии, Нидерландах, Южной Корее, Швейцарии, США.

Члены жюри высоко оценили многообразие сортов тюльпанов, представленных на Елагином острове, и культурную программу фестиваля. Несомненным плюсом стало то, что цветники органично вписываются в архитектурно-парковый ансамбль XIX века, отмечают в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Расположенный на Елагином острове Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова единственный в России занимается посадками тюльпанов на профессиональном уровне и с 2013 года проводит тематический фестиваль. В этом году здесь был поставлен рекорд по посещаемости - за три недели сезона цветения тюльпанов на них пришли посмотреть почти полмиллиона человек (из них сто тысяч - в первые два дня).

В ЦПКиО имени Кирова сообщают, что в 2020 году темой фестиваля тюльпанов станет конструктивизм. В грунт уже высажены 200 тысяч луковиц 130 сортов тюльпанов всех возможных расцветок.