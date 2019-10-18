Новости

Посол КНР назвал условия для роста российско-китайского товарооборота 16:17
Видео: Леди Гага обрушилась со сцены в процессе эротического танца 16:15
Где в России самые низкие и высокие транспортные налоги 16:13
В Северной Ирландии обнаружен деревянный "Стоунхендж" 16:11
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры 16:10
В Турции археологи раскопали гигантские врата 16:09
Путин поручил создать Военно-строительную компанию 16:05
ГАЗ отложил введение четырехдневки 16:04
Московские синоптики предсказали новые температурные рекорды 16:02
В Краснодаре начали снимать фильм с Нагиевым, Хабенским и Ургантом 15:57
Суд оставил приговор бывшему главе Коми Гайзеру без изменений 15:54
Депутат ГД оценил заявление Киева о подготовке РФ к агрессии 15:54
Дэвид Духовны снимется в ремейке культового "Колдовства" 15:50
К #tetrischallenge присоединился "Горэлектротранс" Петербурга 15:46
Уральские буддисты переедут с горы Качканар 15:43
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа 15:32
В Прикамье школьница упала с крыши дома из-за селфи 15:13
Названы самые популярные сериалы и фильмы Netflix 15:06
Как Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство 15:04
В Перми пошел на поправку котенок, получивший девять пулевых ранений 15:03
Bentley запустила производство нового Flying Spur 15:00
Посол Китая в РФ назвал "хулиганством" невыдачу виз США российским дипломатам 14:55
Губернатор ответил на планы украинской Рады "возвратить Кубань" 14:55
В Екатеринбурге банк поможет родным погибшего при ограблении клиента 14:51
У "Ведьмака" появился новый тизер 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 15:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство обороны России готово представить новые доказательства того, что шельф Северного Ледовитого океана проходит в границах нашей страны. Материалы, полученные в ходе исследований Минобороны, будут представлены на заседании комиссии ООН в начале 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии, прошедшей в Петербурге.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россия построит судно для подъема подлодок

Россия подала заявку по установлению внешней границы арктического шельфа в ООН еще четыре года назад. Комиссия при Организации Объединенных наций провела целую череду заседаний, последнее из них прошло в августе. Комиссия не согласилась с доводами российской стороны по части построения внешней границы.

В итоге Минобороны провело акустическое профилирование, гравиметрические и батиметрические испытания, по итогам которых получен огромный массив данных. Юрий Борисов выразил мнение, что эта информация будет исчерпывающей для комиссии.

На заседании Морской коллегии подчеркивалось, что определение границ арктического шельфа имеет принципиальное значение для России как с экономической, так и с политической точек зрения.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Арктика: битва за ресурсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
В Барселоне начались столкновения с полицией
В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов
Кристин Лагард утверждена главой Европейского центробанка
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово