Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Министерство обороны России готово представить новые доказательства того, что шельф Северного Ледовитого океана проходит в границах нашей страны. Материалы, полученные в ходе исследований Минобороны, будут представлены на заседании комиссии ООН в начале 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии, прошедшей в Петербурге.

Россия подала заявку по установлению внешней границы арктического шельфа в ООН еще четыре года назад. Комиссия при Организации Объединенных наций провела целую череду заседаний, последнее из них прошло в августе. Комиссия не согласилась с доводами российской стороны по части построения внешней границы.

В итоге Минобороны провело акустическое профилирование, гравиметрические и батиметрические испытания, по итогам которых получен огромный массив данных. Юрий Борисов выразил мнение, что эта информация будет исчерпывающей для комиссии.

На заседании Морской коллегии подчеркивалось, что определение границ арктического шельфа имеет принципиальное значение для России как с экономической, так и с политической точек зрения.