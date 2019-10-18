В Карелии застрелили медведя, который пугал жителей северного поселка

В поселке Чупа Лоухского района застрелили медведя, который терроризировал жителей поселка. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

Жители этого северного населенного пункта в последние дни часто жаловались, что боятся выходить из дома в темное время суток. К ним наведывается голодный медведь, разгуливает даже по центральным улицам. Как сообщает пресс-служба Минприроды, в целях регулирования численности на этой территории запланировали добыть трех хищников. Одного уже убили.

За девять месяцев этого года зафиксировали 42 сообщения о встрече с медведем и 27 - о выходе волка. На внеочередном совещании комиссии по обеспечению безопасности жителей республики создали оперативный штаб. МВД и Росгвардии рекомендовали сразу реагировать на информацию о появлении диких животных в населенных пунктах, в том числе организовать дежурное патрулирование. А местные власти обязаны своевременно информировать жителей о диких зверях.