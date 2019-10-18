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18.10.2019 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленинградской области обстреляли пенсионерку на Porsche

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

Полицейские Ленобласти разыскивают мужчину, который обстрелял автомобиль Porsche в поселке Ленинское. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на кануне, причины нападения выясняются.

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По данным полиции, сообщение о случившемся сделал сын 56-летней женщины, который рассказал, что неизвестный обстрелял машину при повороте с улицы Советская на коттеджный поселок "Классика". У автомобиля повреждено стекло водительской двери, но пострадавших нет.

- В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого, - уточнили в главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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