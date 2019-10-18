В Ленобласти у рецидивиста изъяли три килограмма наркотиков

В Ленинградской области пресечена деятельность частной плантации по выращиванию конопли. Обнаружить ее удалось в ходе расследования другого уголовного дела - о покушении на кражу.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в качестве подозреваемого в совершении кражи был задержан ранее неоднократно судимый 62-летний гражданин, проживающий поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области.

- В ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружен и изъят пакет с высушенным веществом растительного происхождения, а также кусты растений с корневой системой, - уточнили в главке. - Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркосодержащим растением конопля (каннабис), общей массой 3017,3 грамма.

Помимо преследования за кражу, рецидивисту теперь может быть предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В данном случае преступление квалифицировано как совершенное в крупном размере, но без цели сбыта, поэтому наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.