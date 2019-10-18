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18.10.2019 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде владелец бара заколотил окна жаловавшихся на шум жильцов

Текст: Вера Черенева
Фото: Из архива Ольги Голиковой Фото: Из архива Ольги Голиковой
Фото: Из архива Ольги Голиковой

В Вологде жильцам дома номер 72 по улице Возрождения владелец бара, расположенного в пристройке к зданию, заколачивает окна фанерой. Ранее жильцы жаловались на то, что заведение работает слишком шумно.

Как сообщила "РГ" жительница дома Ольга Голикова, заколачиваются окна в детской. Там спят ее дочери. Окна выходят прямо на недавно открывшийся бар.

Фото: iStock
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Заведение открывается ближе к вечеру. У жилого дома и бара общая стена, и жильцы слышат всю музыку, которую ставят в заведении. Посетители бара выходят на ступеньки и оказываются в аккурат напротив квартиры. Все их диалоги слышно в комнатах. А еще в квартиру летит дым от сигарет.

Недовольство баром высказывают многие жители дома. Они писали жалобы и обращения, но ответ один: бар работает законно.

Ситуация дошла до абсурда: владелец заведения распорядился заколотить окна в детскую, якобы для шумоизоляции.

- Я вообще в шоке, не представляю, что делать, - призналась Ольга Голикова.

Сейчас жильцам пытаются помочь в региональном штабе ОНФ Вологодской области. Как рассказала "РГ" член регионального штаба ОНФ Юлия Головкина, сейчас ситуация, в которую попали жители дома, изучается специалистами. Формально запрета на работу баров в жилых домах нет. И уровень шума зафиксировать крайне сложно, ведь бар работает ночами, когда большинство ведомств закрыты. Тем не менее, в ОНФ намерены изыскать механизмы, чтобы восстановить права жильцов.

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