Депутат ГД оценил заявление Киева о подготовке РФ к агрессии

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет считает страшилками заявление представителей Украины о якобы имеющей место подготовке Россией широкомасштабной военной агрессии. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости.

- Все это страшилки, - отметил Шеремет. - Они сами себя запугивают, а потом трясутся. Самая большая агрессия, которой стоит ждать вооруженным силам Украины, это со стороны украинских националистов - бандформирований, активно функционирующих в их стране. Прецеденты столкновений и противостояния уже существуют.

Депутат подчеркнул, что Россия никакого отношения к конфликтам не имеет и является миролюбивой страной. Народы России и Украины всегда были, есть и будут братскими, - добавил он. - Никогда Россия не будет задумывать или осуществлять агрессивные планы в отношении соседнего государства.

Ранее начальник главного управления подготовки - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран - заявил, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев при этом готов ее отразить по всей границе страны.