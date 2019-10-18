На Кубани многодетная мать бросила детей ради отдыха

Сотрудники СК начали проверку данных о жительнице Кубани, которая оставила троих несовершеннолетних детей дома одних на долгий срок. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По информации ведомства, женщина уехала на отдых и оставила сразу троих детей в возрасте от 10 до 12 лет, среди которых находился приемный ребенок. В отсутствие матери один из сыновей получил травму - на улице его сбила машина, и мальчика госпитализировали. А старшая совершеннолетняя дочь, как сообщается на официальном сайте СКР, призналась, что в детстве мать избивала ее и приемного ребенка, но органы опеки якобы игнорировали эти факты.

Сейчас следователи тщательно изучают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители выяснят условия жизни и воспитания ребят в семье и дадут оценку действия специалистам органов опеки и по делам несовершеннолетних.