В Крым приедет наследник главы императорского дома Романовых

Наследник главы Российского императорского дома великий князь Георгий Михайлович Романов посетит Крым с официальным рабочим визитом. Об этом "РГ" сообщил советник канцелярии главы Российского императорского дома в крымском регионе Владислав Пилькевич.

- Великий князь Георгий Михайлович прибывает с рабочим визитом по официальному приглашению министерства культуры Республики Крым и примет участие в ряде культурных мероприятий, которые пройдут в эти дни в Крыму, - рассказал Пилькевич.

Он отметил, что в рамках визита великий князь примет участие в международной научной конференции "Крым в судьбе Династии Романовых. Начало и конец царствования Императора Николая II", запланированной на 20-22 октября. Пилькевич уточнил, что среди прочего визит приурочен к 100-летию исхода членов императорского дома из Крыма, покинувших Россию в 1919 году.

После воссоединения Крыма с Россией великий князь Георгий Михайлович не раз посещал Крым вместе с матерью, главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной. Последний раз - летом 2018 года, когда визит был приурочен к 235-летию со дня вхождения полуострова в состав Российской империи.