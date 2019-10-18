В Севастополе задержан директор департамента архитектуры

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как рассказали сегодня в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, чиновнику уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Уголовное дело было возбуждено по итогам проверки прокуратуры Севастополя.

Моложавенко вменяют ввод в эксплуатацию четвертого корпуса и кафе гостиничного комплекса Fiolent Village, расположенного на Фиолентовском шоссе, 134, без необходимых документов о подключении к коммунальным сетям.

Из материалов дела известно, что застройщик - ООО "Порфир" - не выполнил условия обязательного присоединения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, не предоставил документ об исполнении технических условий на присоединение к инженерным коммуникациям. Но несмотря на это, директор департамента в феврале и марте 2019 года незаконно выдал фирме разрешения на ввод в эксплуатацию.

- Обвиняемый достоверно знал о том, что законные основания для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства по Фиолентовскому шоссе, 134 отсутствуют. Его действия повлекли за собой существенное нарушение прав на благоприятную окружающую среду граждан, купивших помещения в этом комплексе, а также на водообеспечение в должных объемах, - рассказали в следственном комитете.