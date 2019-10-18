Дебаты вокруг герба Югры продолжатся, пока не будет найден компромисс

Как показывает общественное обсуждение варианта герба Югры, развернувшееся в последнее время сразу на нескольких площадках региона, жителям очень важно, чтобы главный символ региона отражал статус округа, его значимость как в историческом разрезе, так и в современном мире. Именно поэтому югорчане активно высказывают свое мнение, и это в очередной раз подтверждает высокое развитие институтов гражданского общества в Югре, то, что важные решения, касающиеся жизни региона, принимаются консолидированным мнением всех жителей, а не по росчерку пера представителей власти.

Важно слышать мнение каждого

Так, общественное обсуждение эскиза герба Югры прошло в Ханты-Мансийске, оно стало итогом рассмотрения проекта в муниципалитетах региона. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Участие в обсуждении приняли первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, представители органов власти всех 22 муниципальных образований региона, общественных советов, коренных народов Севера, волонтерского движения, Союза писателей России, ветеранских организаций, активные югорчане, депутаты, почетные граждане.

- Каким будет герб Югры очень важно жителям региона. Поэтому так значимы общественные обсуждения, проходящие в округе, и выработка окончательного консолидированного мнения югорчан,-отметил Алексей Шипилов.

При этом первый замгубернатора напомнил, что действующими геральдическими правилами установлены достаточно жесткие рамки. Но, по его словам, герб Югры должен не только соответствовать этим нормам, но и исторически сложившимся в Югре традициям, ассоциироваться с ними. Широкие общественные обсуждения в том числе и направлены на выработку такого решения.

Нужна золотая середина

- Все вместе мы должны найти ту золотую середину, тот консенсус, который приведет к общественному согласию в отношении герба Югры, - подчеркнул Алексей Шипилов.

Он призвал общественность при проведении обсуждений не ограничиваться в выборе площадок, а, наоборот, расширить их набор, привлекая, в частности, региональное экспертное сообщество, учащихся образовательных организаций и других.

- Как только мы добьемся максимальной общественной поддержки, тогда и будем выходить на принятие решения. Мы занимаемся этим вопросом для установления объективной справедливости, гордости за край, в котором мы живем. В последние годы в Югре проводится большая работа по позиционированию и популяризации нашего исторического наследия, включая археологические раскопки, выпуск учебника для школьников. Принятие герба округа - это еще один шаг в сохранении исторического наследия региона, - подчеркнул Алексей Шипилов.

В свою очередь заместитель председателя окружной общественной палаты Яков Черняк напомнил, что правительство региона еще в 2008 году в геральдический совет при президенте России направило запрос о внесении существующего главного символа Югры в геральдический регистр. Но был получен ответ о том, что он не прошел экспертизу. Причиной тому стали выявленные нарушения геральдических правил. Так, символы герба содержат толкования, не отвечающие статусу и достоинству Югры: гербовые щиты, венки указывают на то, что владелец герба полностью лишен права суверенитета, самостоятельности, самоуправления, а также самоопределения. Но Югра является суверенным субъектом государства. В этой связи использование таких символов на гербе региона не отвечает его статусу.

Почему это так важно

Геральдический совет предложил откорректировать существующий символ с учетом замечаний, сохранив при этом его основные элементы. Лишь после этого станет возможна его регистрация, - подчеркнул Яков Черняк. - Ранее официальная символика округа разрабатывалась в 2012 году. Однако вариант герба не вызвал одобрения у югорчан. В 2017 году состоялись повторные общественные обсуждения. Их участники одобрили необходимость наличия официально зарегистрированного герба региона. Именно поэтому с учетом общественного мнения в 2019 году был разработан проект обновленного эскиза герба Югры.

Руководитель авторской группы, главный редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов в разных регионах России Юрий Росич сообщил, что использованный в нынешнем гербе Югры венок исторически символизировал губернию, в то время как Югра не является губернией или ее правопреемником.

- Лента Андрея Первозванного, обвивающая венок, также служила символом пожалования власти. Но округ этой лентой не награжден, соответственно, ее использование в гербе недопустимо, - продолжил он. - Заячьи уши, изображенные на гербе в виде короны с использованием национального орнамента, тоже не могут быть применены в связи с тем, что корона должна отражать статус субъекта России. В данном же случае это лишь орнамент.

Юрий Росич проинформировал, что Югра - единственный регион Уральского федерального округа, который сегодня не имеет официально зарегистрированного герба. Уже около 60 регионов государства привели свою символику в соответствие с действующими правилами.

- Регистрация герба необходима в том числе для его правовой защиты. По сути, любой желающий за пределами региона может использовать существующую эмблему в своих целях. К тому же в Югре базируется множество региональных подразделений различных силовых ведомств. Официальное внесение герба округа в геральдический регистр даст им возможность разработать собственные эмблемы, на что они имеют право, - добавил Юрий Росич. - Регистрация герба позволит решить еще один вопрос - с вольными частями гербов муниципальных образований. Региональную принадлежность того или иного муниципалитета сегодня принято изображать в виде части - прямоугольной области несколько меньше одной четверти щита. Соответственно, официальное внесение герба Югры в геральдический регистр даст возможность муниципалитетам решить и этот вопрос.

Главные ошибки устранены

Он подчеркнул, что в разработанных авторской группой эскизах герба устранены все замечания и ошибки, учтены результаты общественных слушаний, проведенных в 2012 и 2017 годах.

При этом предлагаемый на суд югорчан герб полностью основан на предыдущей версии, сохранены все основные элементы. Так, на символе сохранилось изображение двуглавой птицы кат ухуп вой. Венок вместе с лентой был несколько видоизменен и перенесен в подножье щитодержателей. По словам разработчиков, это была единственная возможность сохранить присутствие венка на гербе. Используемые в венке зеленые кедровые ветви также являются обозначением принадлежности автономного округа к Западной Сибири.

Авторская группа приняла предложения, высказанные по итогам предыдущих общественных обсуждений, и оформила щитодержателей в виде двух медведей, символизирующих священных для коренных народов Югры животных, хозяев тайги. Дополнительно это привносит аллюзию на значимость Югры в истории России.

- Медведи держат флаги - это подчеркивает почетность самого региона в истории, экономике всей страны. Не просто так выбран и цвет медведей. Бурый цвет использован быть не может. Обычно в таких случаях животных изображают либо в золотом, либо в черном цвете, - прокомментировал Юрий Росич.

Кроме того, обновленный проект герба дополнен земельной короной, отражающей статус округа. Авторская группа предложила два варианта короны - непосредственно земельная, наиболее простая, а второй - княжеская шапка, символизирующая располагавшиеся ранее на Югорской земле княжества.

Важно одобрение югорчан

По словам Юрия Росича, геральдический совет при президенте России уже дал положительное заключение - разработанный эскиз соответствует всем правилам и может быть зарегистрирован, если будет одобрен югорчанами.

Подводя итоги обсуждения проекта в Интернете, руководитель центра социальных медиа Югры Дарья Цуманкова рассказала участникам обсуждений, что именно социальные сети стали стартовой площадкой для голосования за эскиз герба. Опрос респондентов стартовал 26 сентября, а завершился 7 октября. За этот период участие в исследовании приняли свыше 9800 пользователей.

В результате лидером голосования стал вариант герба, в котором медведи-щитодержатели окрашены в темный цвет, а центральный щит венчает княжеская корона темно-малинового бархата с тремя видимыми золотыми дугами, усеянными жемчужинами, над которыми располагается золотая держава с крестом. Предпочтение этому варианту отдали 3443 респондента.

Одновременно с 1 по 13 октября велось еще одно рейтинговое голосование на сайте портала "Открытый регион". Директор центра Маргарита Козлова сообщила, что его участниками стали 539 югорчан. Больше половины из них отдали предпочтение тому же варианту, что и пользователи социальных сетей.

Итоги рассмотрения проекта нового герба представили и муниципальные образования. Широкое обсуждение с максимальным привлечением общественности прошло во всех муниципалитетах Югры. Мнения югорчан разделились, но большинство отдало предпочтение проекту, где медведи окрашены в золотой цвет, а венчает центральную фигуру герба княжеская корона. При этом жители региона выдвинули ряд предложений, в числе которых пересмотр изображения птицы кат ухуп вой, кедрового венка. Также было предложено рассмотреть возможности дополнения герба символами, отображающими богатую культуру региона, его многовековую историю и роль в жизни всей страны в целом. Некоторые из югорчан выступили за доработку существующего герба до соответствия геральдическим правилам страны, предложив оставить в нем элементы национального орнамента, а изображение медведей-щитодержателей заменить на изображения либо оленей, либо соболей.

- Сегодняшнее обсуждение - не итоговое, - подчеркнула по итогам мероприятия председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова. - Я предлагаю продолжить процедуру общественного обсуждения, уделив особое внимание мнению представителей коренных малочисленных народов Севера, историко-краеведческого, научного сообществ, молодежных объединений, ветеранских организаций.

Для решения всех оставшихся у югорчан вопросов она предложила авторской группе посетить муниципалитеты региона, провести встречи с гражданами с целью разъяснения им не только геральдических правил, но и принципов создания новых эскизов.

Все предложения и замечания югорчан учтены в дальнейшей работе по доработке эскиза. Кроме того, в Югре будет развернута масштабная информационная кампания, в ходе которой максимальное число жителей региона сможет получить все необходимые сведения о разрабатываемом гербе, возможностях участия в его доработке.

- Такое огромное собрание граждан, как в Югре при обсуждении эскиза герба, желание людей участвовать в этом процессе -это редкость. Весь объем предложений говорит о том, что жители округа хотят двигаться вперед, развиваться, иметь полноценный, совершенный главный символ региона, определяющий всю мощь Югры, - резюмировал Яков Черняк.