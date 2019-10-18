Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге "Заповеди советского права"

Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге книгу "Заповеди советского права". Издание стало третьим в серии исторических очерков, посвященных развитию права в России.

В актовом зале Уральского государственного юридического университета, выпускником которого является автор книги, мест на всех не хватило: послушать лекцию-презентацию пришли студенты, преподаватели, политики, общественники и даже юристы из других регионов, которые приехали в Екатеринбург на международный юридический форум.

Книга "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961" охватывает временной отрезок, состоящий из трех периодов: Вторая мировая война, послевоенный и до смерти Иосифа Сталина и время до отказа от массовых репрессий после XX съезда КПСС.

Автор рассматривает вопросы, связанные с государственным устройством, рассказывает о юристах, которые имели непосредственное отношение к появлению законов. Кроме того, Крашенинников пишет о конкретных отраслях права: гражданском, уголовном, трудовом, семейном, исправительно-трудовом законодательстве, отдельно останавливается на вопросах колхозного права.

- У меня возникло желание прочитать книгу еще раз, - поделился впечатлениями доктор юридических наук, профессор, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета Бронислав Гонгало. - Я не смог определить жанр, книга очень многогранна: здесь показывается, откуда берутся правовые нормы - это и экономика, и управление государственное, и идеология. Это какой-то новый формат. Здесь получается картина целиком: право не само по себе, а право в общественной системе, причем показано развитие права, обусловленное какими-то внешними факторами, и это сделано с опорой на источники, на документы. То есть это не публицистика, а обоснованное научное исследование по истории. Чрезвычайно нравится объективность, которая есть в этой работе. Третье, что мне понравилось, это филигранная точность фраз, слов, подбор названий глав. Написано очень красиво, читается великолепно.

Сам автор в завершении презентации отметил, что представление о праве и правовом государстве может быть разное, главное, чтобы оно просто было.

- Моя задача сегодня была заинтересовать этой темой, этой книгой, - сказал Павел Крашенинников. - Если вы хоть что-то там прочитаете, я увижу хороший сон.

Книга "Заповеди советского права" продолжает цикл исторических очерков, посвященных становлению права в нашей стране. Первая книга серии - "Серебряный век права" - посвящена рубежу XIX-XX веков, вторая, "Страсти по праву", - охватывает период 1917-1938 годов.