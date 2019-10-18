Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге "Заповеди советского права"

Новости

У "Ведьмака" появился новый тизер 14:48
Взрывы в мечети Афганистана: 31 человек погиб, десятки ранены 14:48
Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч 14:33
У Toyota C-HR появилась "заряженная" версия 14:22
В Хорватии найден уникальный погребальный курган с римской колесницей 14:18
Фото: Очередь из трилобитов возрастом полмиллиарда лет 14:15
Российская акция "День IT-знаний" проходит в шести странах 14:13
В Сколково откроется высокотехнологичный реабилитационный центр 14:13
В Челябинске учительница умерла во время конкурса чтецов 14:10
Шведские ученые участвуют в замерах радиационного фона в районе БелАЭС 14:07
В Башкирии мужчина выстрелил в голову охотинспектору 14:07
Брянский полицейский попался на взятке в пять миллионов рублей 14:03
Опубликованы первые фото со съемок Эммы Стоун в образе Стервеллы 13:59
Петербургский фестиваль тюльпанов вошел в десятку лучших в мире 13:55
СМИ: России предложили ввести минимальную цену на сахар 13:54
В Вологде владелец бара заколотил окна жаловавшихся на шум жильцов 13:53
Станцию метро "Окская" достроят в декабре 13:45
В Костроме поймали бутлегеров с семью тоннами поддельного алкоголя 13:44
В РФ предложили запустить новый федеральный проект "Цифровой регион" 13:42
Более миллиона кредитных историй россиян попали в открытый доступ 13:39
На Алтае начнет дежурство ракетный полк с комплексом "Ярс-С" 13:39
Французы построят в Москве пансионат для престарелых 13:38
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном 13:38
Лукашенко поставил задачи перед Академией управления 13:28
Мавзолей Ленина закроют на три дня 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 14:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге "Заповеди советского права"

Текст: Ольга Штейн
Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге книгу "Заповеди советского права". Издание стало третьим в серии исторических очерков, посвященных развитию права в России.
Фото: Елена Елисеева Фото: Елена Елисеева
Фото: Елена Елисеева

В актовом зале Уральского государственного юридического университета, выпускником которого является автор книги, мест на всех не хватило: послушать лекцию-презентацию пришли студенты, преподаватели, политики, общественники и даже юристы из других регионов, которые приехали в Екатеринбург на международный юридический форум.

Книга "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961" охватывает временной отрезок, состоящий из трех периодов: Вторая мировая война, послевоенный и до смерти Иосифа Сталина и время до отказа от массовых репрессий после XX съезда КПСС.

Фото: istock
Госдума упрощает доступ к услугам нотариуса

Автор рассматривает вопросы, связанные с государственным устройством, рассказывает о юристах, которые имели непосредственное отношение к появлению законов. Кроме того, Крашенинников пишет о конкретных отраслях права: гражданском, уголовном, трудовом, семейном, исправительно-трудовом законодательстве, отдельно останавливается на вопросах колхозного права.

- У меня возникло желание прочитать книгу еще раз, - поделился впечатлениями доктор юридических наук, профессор, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета Бронислав Гонгало. - Я не смог определить жанр, книга очень многогранна: здесь показывается, откуда берутся правовые нормы - это и экономика, и управление государственное, и идеология. Это какой-то новый формат. Здесь получается картина целиком: право не само по себе, а право в общественной системе, причем показано развитие права, обусловленное какими-то внешними факторами, и это сделано с опорой на источники, на документы. То есть это не публицистика, а обоснованное научное исследование по истории. Чрезвычайно нравится объективность, которая есть в этой работе. Третье, что мне понравилось, это филигранная точность фраз, слов, подбор названий глав. Написано очень красиво, читается великолепно.

Сам автор в завершении презентации отметил, что представление о праве и правовом государстве может быть разное, главное, чтобы оно просто было.

- Моя задача сегодня была заинтересовать этой темой, этой книгой, - сказал Павел Крашенинников. - Если вы хоть что-то там прочитаете, я увижу хороший сон.

Книга "Заповеди советского права" продолжает цикл исторических очерков, посвященных становлению права в нашей стране. Первая книга серии - "Серебряный век права" - посвящена рубежу XIX-XX веков, вторая, "Страсти по праву", - охватывает период 1917-1938 годов.

Культура Литература Власть Право Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Барселоне начались столкновения с полицией
Путин подчеркнул важность народосбережения
В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов
Кристин Лагард утверждена главой Европейского центробанка
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово