Уральские буддисты переедут с горы Качканар

Компромиссом разрешились сегодня многолетние переговоры между уральскими буддистами и добывающей компанией. Община сможет продолжить свою религиозную деятельность на новом месте, не подвергая опасности людей, сейчас живущих в зоне освоения недр, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, буддийский храм Шедруб Линг на горе Качканар, основанный в 1995 году, хотят снести еще с 2016 года: здесь будут разрабатывать месторождение железной руды.

Члены общины много раз пытались легализовать постройки, но права на землю предъявляли горно-обогатительный комбинат и департамент лесного хозяйства.

В рамках подписанного соглашения религиозной организации выделят земельный участок на безопасном расстоянии от горных работ, к нему построят дорогу.

При этом на самой горе Качканар сохранят место паломничества. ГОК пообещал буддистам помощь при переезде на новое место в поселок Косья.