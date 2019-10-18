В Челябинске учительница умерла во время конкурса чтецов

В Челябинске пожилая учительница начальных классов умерла во время школьного конкурса чтецов, сообщили в пятницу городском комитете образования.

- Инцидент произошел в челябинской школе №39 во время конкурса чтецов, который проходил до начала занятий в актовом зале, - сообщила представитель комитета Екатерина Самарина. - Учительнице внезапно стало плохо, она упала. Поэтому детей незамедлительно вывели из помещения, вызвали "скорую", а медработник начал реанимационные мероприятия. По словам персонала школы, врачи прибыли быстро, в течение нескольких минут. Однако спасти женщину не удалось.

В школе погибшего учителя характеризовали, как хорошего, опытного педагога. В свои 62 года женщина работала на полную ставку и очень редко брала больничный.