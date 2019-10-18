В Екатеринбурге банк поможет родным погибшего при ограблении клиента

Банк "Открытие", офис которого в Екатеринбурге сегодня пытался ограбить вооруженный преступник, окажет материальную помощь клиенту, который пытался обезвредить злоумышленника и погиб.

Напомним, около полудня в банк на улице Малышева ворвался вооруженный налетчик в маске и потребовал деньги. Как рассказал ранее официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, грабитель выстрелил по видеокамере, а затем - в посетителя, который попытался задержать его.

Клиенты банка скрутили нападавшего и передали его правоохранителям.

"Сотрудники действовали в соответствии с инструкциями: нажали "тревожную" кнопку, выполнили требования преступника. Клиенты попытались обезвредить злоумышленника, в ходе завязавшейся борьбы один из них получил смертельное ранение", - говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения.

В банке выразили соболезнования семье погибшего. Посетителям и сотрудникам, ставшим участниками и свидетелями происшествия, окажут психологическую помощь.

"Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность", - подчеркнули в "Открытии".

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание - пожизненный срок.

"Нападавший, по предварительным сведениям, был в состоянии опьянения, - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга. - С места происшествия изъяты, в том числе, обрез ружья и маска, в которой находился нападавший".