На Урале грабитель банка убил посетителя, пытавшегося его остановить

Сегодня в Екатеринбурге на улице Малышева в банк ворвался вооруженный грабитель. Один человек погиб. Эту информацию "РГ" подтвердил официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в учреждение вошел неизвестный с предметом, похожим на обрез, и потребовал у работников банка деньги. Он выстрелил по видеокамере, установленной в служебном помещении.

"Один из посетителей попытался задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и застрелить мужчину", - рассказал полковник Горелых, подчеркнув, что взять деньги злоумышленнику не удалось.

На месте происшествия работают сейчас полицейские и сотрудники Следственного комитета.

"Задержали нападавшего посетители банка, затем передали его работникам ЧОП, а те, в свою очередь, полицейским. Грабитель - мужчина 1982 года рождения, уроженец Ростовской области", - сообщил пресс-атташе регионального МВД.

Собранные для расследования материалы полицейские передали в СК по подследственности.