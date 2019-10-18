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18.10.2019 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале грабитель банка убил посетителя, пытавшегося его остановить

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня в Екатеринбурге на улице Малышева в банк ворвался вооруженный грабитель. Один человек погиб. Эту информацию "РГ" подтвердил официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в учреждение вошел неизвестный с предметом, похожим на обрез, и потребовал у работников банка деньги. Он выстрелил по видеокамере, установленной в служебном помещении.

Попытка ограбления банка в Воронеже закончилась неудачей

"Один из посетителей попытался задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и застрелить мужчину", - рассказал полковник Горелых, подчеркнув, что взять деньги злоумышленнику не удалось.

На месте происшествия работают сейчас полицейские и сотрудники Следственного комитета.

"Задержали нападавшего посетители банка, затем передали его работникам ЧОП, а те, в свою очередь, полицейским. Грабитель - мужчина 1982 года рождения, уроженец Ростовской области", - сообщил пресс-атташе регионального МВД.

Собранные для расследования материалы полицейские передали в СК по подследственности.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Ограбления банков РГ-Видео
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