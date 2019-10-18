Герои спектакля "Газетные истории" - самые обычные люди, которые оказались в обстоятельствах, сделавших их не простыми наблюдателями, а действующими лицами.

Катя Полякова из Таганрога - молодая женщина, оказавшаяся среди пассажиров рокового рейса ET302, умеющая ценить каждую ее секунду как подарок. Ветеран войны Иван Моисеев, покоривший сердце девчонки, годящейся ему во внучки. Семья Пановых из уральской деревни, которая борется за строительство дороги до ближайшей школы. Идея поставить спектакль на основе газетных публикаций принадлежит Марине Гущиной, специалисту по маркетингу Уральского регионального представительства "Российской газеты".

По словам Марины, идея витала в воздухе: накануне юбилея "Российской газеты", который будет отмечаться в следующем году, в Год театра захотелось героев наших публикаций вывести на сцену. Самым сложным было отобрать достойных внимания, ведь их сотни. В результате выбрали три материала журналистов "РГ": Ларисы Ионовой, Светланы Добрыниной и Марины Порошиной. Последняя и написала сценарий.

- А для меня самым трудным было поверить в то, что идея может быть реализована, - говорит Марина. - Все-таки театр и газета существуют по разным законам. И я испытала настоящее потрясение, какого давно не было в театре, когда во время генеральной репетиции у меня вдруг мурашки пошли по коже - а люди-то живые, настоящие!

Этим спектаклем коллектив Народного театра имени Григория Гецова, который работает в ДК железнодорожников, открывает свой 103-й сезон

Постановку спектакля осуществил коллектив Народного театра имени Григория Гецова, который работает во Дворце культуры железнодорожников и этим спектаклем открывает свой 103-й (!) сезон. Режиссер-постановщик спектакля Сергей Мажаров сыграет и главную роль - Журналиста. Премьера "Газетных историй" пройдет в зале Свердловской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского, и это тоже не случайно, представляете, сколько "газетных историй" хранится в здешних многовековых архивах. А в фойе перед началом спектакля развернута экспозиция, названная "Наши статьи решают". Она расскажет о том, как меняется ситуация после публикаций в "Российской газете".

В газете, в отличие от театра - ни слова выдумки, это главный закон жанра. Поэтому в спектакле будут прямые ссылки на существующие документы... и говорящая лошадь. Так ведь любой хозяин вам подтвердит, что лошади умеют разговаривать, надо просто уметь слышать.

Заметка "Последняя крепость" из "РГ-Недели" рассказала о ветеране войны, покорившем сердце молоденькой девчонки.

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