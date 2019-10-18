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18.10.2019 13:54
Рубрика: Экономика

СМИ: России предложили ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия предложили правительству РФ рассмотреть возможность установления минимальной цены на сахар, при которой производители смогут получить господдержку.

Фото: iStock
В этом году больше всего подешевеют капуста и сахар

Предложение вызвано рекордным урожаем сахарной свеклы (в первую очередь в России) и скопившимися излишками продукции, сообщает РБК. Перепроизводство сахара привело к резкому падению цен на этот продукт. Так, по данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар снизилась почти на 40 процентов. Если, например в Краснодаре, в октябре 2018 года стоимость одного килограмма сахара составляла 36 рублей, а в этом году - всего 21,7 рублей.

Как отмечают в ЕЭК, предложение установить минимальную цену на сахар необходимо для определения критического положения в отрасли. Таким образом, в случае принятия рекомендаций, участники рынка смогут рассчитывать на господдержку, как это происходит в молочной отрасли, где государство возмещает производителям часть затрат на 1 кг реализованного молока.

Экономика Товары и цены Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
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