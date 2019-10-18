СМИ: России предложили ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия предложили правительству РФ рассмотреть возможность установления минимальной цены на сахар, при которой производители смогут получить господдержку.

Предложение вызвано рекордным урожаем сахарной свеклы (в первую очередь в России) и скопившимися излишками продукции, сообщает РБК. Перепроизводство сахара привело к резкому падению цен на этот продукт. Так, по данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар снизилась почти на 40 процентов. Если, например в Краснодаре, в октябре 2018 года стоимость одного килограмма сахара составляла 36 рублей, а в этом году - всего 21,7 рублей.

Как отмечают в ЕЭК, предложение установить минимальную цену на сахар необходимо для определения критического положения в отрасли. Таким образом, в случае принятия рекомендаций, участники рынка смогут рассчитывать на господдержку, как это происходит в молочной отрасли, где государство возмещает производителям часть затрат на 1 кг реализованного молока.