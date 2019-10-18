СМИ: США могут сократить военный контингент в Южной Корее

Соединенные Штаты имеют планы по сокращению численности военного контингента на Корейском полуострове. При этом в армию Южной Кореи со следующего года будут набирать на 20 процентов меньше солдат в подразделения KATUSA, которые оказывают помощь американскому контингенту. Все это подтверждает возможность сокращения военного присутствия США в Корее. Об этом со ссылкой на минобороны Республики Корея и американских экспертов заявила южнокорейская газета "И-Дэйли".

Издание ссылается на уже подтвержденные планы по сокращению набора корейских солдат в подразделения KATUSA. Военнослужащие в эти части набираются из числа военнообязанных корейцев, которые владеют английским языком. Они служат вместе с американскими солдатами контингента США в Корее, одеваются по стандартам армии США и выполняют роль связующего моста между корейской и американской армией. Служба в этих частях популярна среди корейцев, так как позволяет помимо всего прочего существенно повысить уровень владения английским языком, а также получать разного рода привилегии, которые доступны военнослужащим США.

Однако на днях стало известно, что с 2020 года в KATUSA сокращают набор солдат примерно на двадцать процентов. Если обычно каждый год набирали около двух тысяч человек, то со следующего года набор составит 1600 военнослужащих. В целом же численность корейских солдат KATUSA к 2022 году уменьшится с нынешних 3500 до 2600 человек. По версии министерства обороны РК, это объясняется лишь проводимой в корейских войсках реформой, в рамках которой идет общее сокращение численности всей армии, а не только KATUSA.

Однако "И-Дэйли" ставит под сомнение данное объяснение, утверждая, что если бы не планировалось сокращение военного контингента США, то не надо было бы уменьшать и число солдат KATUSA. Кроме того, хотя минобороны Кореи заявило, что они уже не первый год сокращают набор в KATUSA, но издание приводит опровергающую эти слова статистику. В 2015 году было набрано 2070 человек, в 2016 г. - 2041, 2017 г. - 2003, 2018 г. - 2079 и в 2019 году - 2062 солдата. Получается, что действительно только с 2020 года будет резкий скачок вниз до 1600.

В этой связи выдвинуто предположение, что США намерены сократить свой контингент в Южной Корее, а военные Кореи готовятся к этому сценарию. Слухи по этому поводу ходили уже давно, особенно после прихода к власти президента США Дональда Трампа, который стал требовать с союзников, включая Корею, чтобы они платили более существенную часть расходов за пребывание американских "джи-ай". Переговоры по суммам выплат США и РК ведут регулярно и постоянно все выливается в очень непростые споры. США в итоге уже неоднократно намекали корейцам, что если те не станут платить больше, то американцы выведут часть своего контингента.

"И-Дэйли" также приводит слова бывшего командующего Контингентом США в Республике Корея Винсента Брукса, который подтвердил подозрения по поводу возможного вывода части войск. "Минобороны США планирует сократить общую численность военного контингента в Корее путем превращения подразделений в более профессионально ориентированные", - сказал он, выступая на одной из конференций в ноябре прошлого года.

В настоящий момент численность находящихся в Корее солдат и офицеров США составляет 28,5 тысячи человек. По слухам, в рамках первой волны сокращения могут быть выведены несколько тысяч человек. Корейские власти в целом выступают против сокращения контингента США, но при этом также не желают увеличить свои расходы по оплате пребывания американцев.