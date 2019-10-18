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18 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)

Сообщение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Опубликован 18 октября 2019 г.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сообщает об одной вакансии среди членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - представителей общественности.

В соответствии с Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" представителями общественности в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Порядок назначения членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - представителей общественности определен Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общественным организациям юридической направленности, имеющим государственную регистрацию, и общероссийским общественным организациям, основной уставной целью которых является защита прав и свобод человека и гражданина, а также научно-педагогическим коллективам юридических научных организаций и юридических образовательных организаций предлагается выдвинуть по одному кандидату, соответствующему установленным законом требованиям, для назначения членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - представителем общественности.

Материалы о выдвижении кандидата (устав выдвинувшей его организации, копия свидетельства о государственной регистрации, протокол заседания (собрания), на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата, кадровая справка на кандидата и его характеристика) до 4 ноября 2019 года представляются в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по адресу: 103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока все кандидатуры будут предварительно рассмотрены на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и наиболее подготовленные из них будут представлены к назначению на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает надежду на привлечение к работе в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации ярких, талантливых, высокопрофессиональных юристов, способных внести достаточный вклад в дальнейшее совершенствование судебной системы России.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко