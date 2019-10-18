Совет Федерации и "Ростелеком" займутся цифровизацией регионов

Совет Федерации и "Ростелеком" договорились вместе заниматься развитием "сквозных" цифровых технологий в регионах. Соглашение об этом подписали зампред Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Совет Федерации и "Ростелеком" намерены совместно работать над интеграцией и внедрением информационных ресурсов и цифровых технологий в регионах РФ, сбором лучших примеров цифровизации экономики для возможного масштабирования", - пояснил после подписания соглашения Андрей Турчак.

Михаил Осеевский, в свою очередь, напомнил, что у "Ростелекома" накоплен большой опыт реализации проектов по цифровой трансформации городских хозяйств.

"Российские города - это центры притяжения инновационных технологий, - отметил он. - Мы активно внедряем концепцию "Умный город", системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, энергоэффективные технологии. Уверен, что сотрудничество с Советом Федерации позволит повысить уровень цифрового развития городов, что сделает их более безопасными и комфортными для жителей".