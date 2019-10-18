Спецназ Росгвардии и полиции КНР провели антитеррористические учения

Более 200 бойцов спецназа национальной гвардии России и Народной вооруженной полиции Китая провели совместные антитеррористические учения "Сотрудничество-2019". Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в ходе маневров, которые проходили в учебном центре "Горный" в Новосибирской области, были отработаны действия при проведении специальной операции по поиску и уничтожению условных террористов в горно-лесистой и на открытой местностях, а также в зданиях и на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках учений проведены совместные операции по освобождению "заложников" в населенном пункте с применением тактических автовездеходов "Чаборз-М3", бронеавтомобилей "Тигр" и "Патруль". Отработаны задачи по обезвреживанию условных вооруженных преступников на объектах подвижного железнодорожного состава. На финальной стадии учений присутствовал директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

В ходе подведения итогов совместных тренировок Золотов отметил, что "современные глобальные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, транснациональная организованная преступность, наркотрафик, торговля людьми и нелегальная миграция, представляют серьезную опасность для всего мирового сообщества. Государство обязано адекватно реагировать на подобные опасные явления, обеспечивая совершенствование деятельности своих специальных служб, а также развивая зарубежное сотрудничество в правоохранительной и военной сферах".

Директор Росгвардии подчеркнул, что большая роль в решении этих и многих других задач международного взаимодействия отводится сотрудникам специальных подразделений как одного из самых действенных инструментов противодействия криминальным проявлениям.

"Совместное антитеррористическое учение подразделений спецназначения войск национальной гвардии России и Народной Вооруженной полиции Китайской Народной Республики - это один из многих элементов сложной системы подготовки органов правопорядка, обеспечивающих в конечном итоге безопасность граждан в наших странах", - сказал глава ведомства.

По словам Золотова, учение "Сотрудничество-2019" носило сугубо оборонительный антитеррористический характер. В ходе маневров были отработаны вопросы совершенствования оперативной и тактической совместимости российского спецназа, представленного личным составом центра специального назначения "Витязь" и отряда "Ермак", а также спецподразделения "Ловчий сокол" Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики.

"Считаю, что цель учения "Сотрудничество-2019" достигнута. Проведенное мероприятие стало еще одним шагом на пути укрепления доверия между нашими ведомствами и способствовало поддержанию взаимодействия наших стран в борьбе с общим врагом - международным терроризмом. Убежден, что полученный боевой опыт будет использован при планировании и проведении очередных совместных мероприятий боевой подготовки. Надеюсь, что, несмотря на языковый барьер, военнослужащие наших стран смогли обменяться профессиональными секретами и приобрели новых добрых товарищей", - сказал генерал армии Виктор Золотов.

В результате тренировок командиры подразделений спецназа Росгвардии и Народной Вооруженной Полиции КНР подготовлены к выполнению совместных задач под единым руководством. Была проверена слаженность действий сводного подразделения при проведении антитеррористической операции, усовершенствованы формы и тактические способы совместных действий подразделений в специальной операции.

Золотов рассказал, на протяжении последних лет интенсивность взаимных контактов с китайскими партнерами только возрастает. "За истекшие три с половиной года с момента образования Росгвардии мы провели уже 15 совместных мероприятий, большая часть из которых имела практическую направленность и была связана с подготовкой и проведением учений и тренировок", - отметил он.

По итогам совместного тактико-специального учения Виктор Золотов вручил ведомственные медали "За боевое содружество" отличившимся российским и китайским военнослужащим. В завершении торжественного мероприятия главнокомандующий передал начальнику штаба Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики флаг совместного российско-китайского учения.