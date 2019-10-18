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Стала известна дата крупного обновления Windows 10

Текст:   Виктория Чернышева
18.10.2019,  
16:17
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Новая версия операционной системы Windows 10 выйдет в первые недели ноября. Обновление, как уточняет портал Windowslatest, будет предложено в виде ежемесячного "пакета поддержки".

Кардинально новых функций в ОС не появится, однако удобство работы должно повыситься значительно.

Так, одно из улучшений касается поиска в Проводнике: эта функция будет объединена с системой поиска в панели задач. Благодаря этому пользователь сможет искать как программы, так и отдельные файлы - изображения, документы и так далее.

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При наборе названия Проводник откроет предварительный просмотр найденных элементов. Кроме этого, будет доступен принудительный поиск по всем дискам.

Также Microsoft добавила историю поиска в раскрывающийся список в рамках обновления File Explorer. Пользователь сможет щелкнуть правой кнопкой мыши по определенному файлу, чтобы найти его местоположение, и скопировать полный путь к нему, либо запустить его с правами администратора.

Еще одно нововведение - повышение производительности системы через улучшение работы с "избранными ядрами". 

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