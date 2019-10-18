Тело модели найдено в ящике с бетоном в пустыне Невада

Полиция США обнаружила тело 24-летней женщины в пустыне Невада. Останки принадлежали американской модели Эсмеральде Гонсалес, пропавшей пять месяцев назад.

Тело жертвы находилось в деревянном ящике, залитом бетоном, сообщает Las Vegas Review-Journal. Смерть модели наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.

В убийстве подозревается сосед жертвы, 45-летний Кристофер Престипино. В настоящее время он задержан.

По предварительной информации, Эсмеральда Гонсалес приняла запрещенные вещества, будучи в гостях у соседа, а затем ее поведение стало нетипичным. По словам подозреваемого, она стала "говорить на языке дьявола". Престипино привязал ее к кровати на продолжительное время, а когда освободил, женщина ударила его. После этого сосед попытался ее задушить, но после неудачной попытки отравил химикатами.

Также в причастности к гибели модели подозревается некая Кассандра Басконес. О ее местонахождении не сообщается. Злоумышленники бросили неподалеку от места захоронения арендованный грузовик, на котором привезли забетонированное тело погибшей.