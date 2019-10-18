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Рубрика: В мире

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер.

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

По его словам, подозреваемый "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет. Данный арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию France Info.

Источники сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета, которыми управляли террористы-смертники, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, а еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 тысячи 976 человек, более четырех тысяч получили ранения.

В мире Европа Франция
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