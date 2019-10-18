Трамп: Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот подтвердил свое стремление к прекращению огня.
"Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что имели место небольшие инциденты со снайперскими и минометными обстрелами, но они были быстро пресечены. Он очень хочет, чтобы сработали прекращение огня или перерыв. Курды тоже этого хотят, и они также хотят, чтобы ситуация окончательно разрешилась. Жаль, что такого хода мыслей не было в течение многих лет. Вместо этого все искусственно держалось на очень слабых гарантиях. У обеих сторон есть добрая воля, и есть действительно хороший шанс на успех", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, что 9 октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2019 г.