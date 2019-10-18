Трамп: Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот подтвердил свое стремление к прекращению огня.

"Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что имели место небольшие инциденты со снайперскими и минометными обстрелами, но они были быстро пресечены. Он очень хочет, чтобы сработали прекращение огня или перерыв. Курды тоже этого хотят, и они также хотят, чтобы ситуация окончательно разрешилась. Жаль, что такого хода мыслей не было в течение многих лет. Вместо этого все искусственно держалось на очень слабых гарантиях. У обеих сторон есть добрая воля, и есть действительно хороший шанс на успех", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что 9 октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и террористической организации ИГ (запрещена в РФ).