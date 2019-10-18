Трамп подтвердил отставку министра энергетики

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке. По словам главы Белого дома, Перри проделал огромную работу, "но пришло время".

Трамп также заявил, что Рик Пери останется на своем посту до конца этого года. Кто его заменит уже известно, имя преемника назовут в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что глава минэнерго попросил президента Дональда Трампа об отставке по собственному желанию.