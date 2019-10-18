Трамп рассказал о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Во время встречи с главой Италии Серджо Маттареллой президент США Дональд Трамп заявил, что обе страны объединяет общее культурное наследие еще со времен Древнего Рима. Об этом сообщили в Белом доме.

"США и Италия объединяет общее культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима", - цитирует Трампа Белый дом на своей странице в Twitter.

Многие интернет-пользователи возмутились исторической безграмотности американского лидера. Однако некоторые отметили, что он своими словами хотел подчеркнуть связь между законами Древнего Рима и конституцией США.