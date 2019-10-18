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18.10.2019 20:52
Рубрика: Спорт

УЕФА будет разводить команды из России и Косово

Текст: Максим Домчев

Чрезвычайная комиссия УЕФА приняла решение разводить команды России и Косова в турнирах под эгидой этой организации.

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УЕФА приняла такое решение, "принимая во внимание все риски в плане безопасности, связанные с проведением матчей между клубами из России и Косова (государство, не признанное РФ), комиссия решила, что представители этих национальных чемпионатов будут разводиться в будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы УЕФА.

Впервые это правило распространится в отборочном раунде чемпионата Европы-2021 года среди женщин. Там сборные России и Косова оказались в одной группе и оба матча пройдут на нейтральных полях. Первый матч должен был пройти 4 октября в Приштине, но УЕФА отложил его проведение на неопределенный срок по соображениям безопасности.

Фото: Getty Images/Matthias Hangst/Bongarts
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Напомним, что также УЕФА разводит сборные и клубы из России и Украины.

Напомним, что сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран, Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.

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