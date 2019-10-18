Новости

В Крым приедет наследник главы императорского дома Романовых 13:05
УЕФА вынесет решение по матчу Болгария - Англия 28 октября 13:00
Видео: неумелый водитель утопил трактор при выгрузке с катера 13:00
Путин подчеркнул важность народосбережения 12:55
Ученые опровергли мнение об уникальности Земли 12:45
В Ленобласти у рецидивиста изъяли три килограмма наркотиков 12:33
В Ленинградской области обстреляли пенсионерку на Porsche 12:18
В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов 12:09
Политик рассказал, почему Мадрид не хочет давать независимость Каталонии 12:09
В посольстве РФ ответили на шутку губернатора Токио о Курилах 12:04
Lexus выпустит флагманский "шестисотый" 12:04
На Урале грабитель банка убил посетителя, пытавшегося его остановить 12:03
Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей 11:49
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России 11:49
Под Белгородом задержан глава района 11:47
Найден самый честный водитель в мире 11:38
МИД Украины: Амнистия для ополченцев уже принята 11:35
СМИ: Турция возобновила операцию в Сирии вопреки договоренности с США 11:27
В России может появиться стрелковое оружие в новых калибрах 11:23
Лукашенко посетил Академию управления при президенте Беларуси 11:19
Сотрудников минздрава Приамурья заподозрили в коррупции 11:12
В Екатеринбурге кондуктор назвала ребенка-инвалида багажом 11:09
На Кубани многодетная мать бросила детей ради отдыха 11:05
АвтоВАЗ зарегистрировал фирменный слоган 11:00
Ученые проследили за жизнью лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 12:45
Рубрика: Общество

Ученые опровергли мнение об уникальности Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: University of California, Los Angeles/Mark A. Garlick / markgarlick.com Фото: University of California, Los Angeles/Mark A. Garlick / markgarlick.com
Фото: University of California, Los Angeles/Mark A. Garlick / markgarlick.com

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучивших свет белых карликов, доказывает, что Вселенная буквально наполнена планетами, очень схожими с Землей и Марсом по своему составу.

Работа опубликована в журнале Science, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Подобные Земле планеты могут быть распространены во Вселенной. Об этом в своей статье заявила команда астрофизиков и геохимиков, доказывающая, что наша планета не является уникальной.

"Мы только что увеличили вероятность того, что многие каменистые экзопланеты очень похожи на Землю и Марс, и что во Вселенной насчитывается очень большое количество таких планет", - говорит соавтор работы Эдвард Янг.

Фото: iStock
В ассирийских текстах нашли описание мощной "космической атаки"

К такому выводу исследователи пришли, применив разработанный ими метод детального анализа геохимии планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы. Они проанализировали полученные ранее данные о каменистых планетах, вращающихся вокруг шести белых карликов - это плотные ядра "сгоревших" звезд.

Ближайший из изученных объектов находится примерно в 200 световых годах от Земли, а самый дальний - в 665 световых годах. Мощное гравитационное притяжение приводит к тому, что тяжелые элементы, такие как углерод, кислород и азот, быстро оседают в их недрах. Обнаружить эти элементы при помощи обычных телескопов невозможно.

Однако изучение света, исходящего от белых карликов, позволяет проанализировать спектр и выявить элементы, которые были поглощены этими остатками древних звезд. Можно сказать, что материал от разорванных притяжением белого карлика астероидов и планет оседает на нем.

"Анализируя состав атмосферы белого карлика, мы выявляем элементы, из которых состоял ранее вращавшийся вокруг него объект, - говорит ведущий автор исследования Александра Дойл. - В обычном белом карлике должны присутствовать только водород и гелий. Но мы обнаружили и другие материалы, такие как кремний, магний, углерод и кислород".

Кроме того, ученые измерили количество железа, которое окислялось в материале, попавшем на белый карлик. Горные породы Земли и Марса схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Оказалось, что и экзопланеты вокруг изученных белых карликов обладают такой же химией. Как говорит Дойл, по объемам окисленного железа эти каменистые объекты очень похожи на Землю и Марс. То есть они обладают такой же геофизикой и геохимией.

"Всегда было загадкой, почему породы в нашей Солнечной системе так сильно окисляются, - говорит Янг. - Это не то, что ты ожидаешь увидеть. Главный же вопрос заключался в том, происходит ли нечто подобное вокруг других звезд. Наше исследование показало, что да, происходит. И это очень поможет в поиске похожих на Землю планет во Вселенной".

Ученый NASA заявил об обнаружении жизни на Марсе
Ученые впервые получили урожай на "Луне и Марсе"
Общество Космос Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подчеркнул важность народосбережения
В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов
Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей
Горбачев рассказал об обращении к Путину
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово