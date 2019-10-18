Ученые опровергли мнение об уникальности Земли

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучивших свет белых карликов, доказывает, что Вселенная буквально наполнена планетами, очень схожими с Землей и Марсом по своему составу.

Работа опубликована в журнале Science, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Подобные Земле планеты могут быть распространены во Вселенной. Об этом в своей статье заявила команда астрофизиков и геохимиков, доказывающая, что наша планета не является уникальной.

"Мы только что увеличили вероятность того, что многие каменистые экзопланеты очень похожи на Землю и Марс, и что во Вселенной насчитывается очень большое количество таких планет", - говорит соавтор работы Эдвард Янг.

К такому выводу исследователи пришли, применив разработанный ими метод детального анализа геохимии планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы. Они проанализировали полученные ранее данные о каменистых планетах, вращающихся вокруг шести белых карликов - это плотные ядра "сгоревших" звезд.

Ближайший из изученных объектов находится примерно в 200 световых годах от Земли, а самый дальний - в 665 световых годах. Мощное гравитационное притяжение приводит к тому, что тяжелые элементы, такие как углерод, кислород и азот, быстро оседают в их недрах. Обнаружить эти элементы при помощи обычных телескопов невозможно.

Однако изучение света, исходящего от белых карликов, позволяет проанализировать спектр и выявить элементы, которые были поглощены этими остатками древних звезд. Можно сказать, что материал от разорванных притяжением белого карлика астероидов и планет оседает на нем.

"Анализируя состав атмосферы белого карлика, мы выявляем элементы, из которых состоял ранее вращавшийся вокруг него объект, - говорит ведущий автор исследования Александра Дойл. - В обычном белом карлике должны присутствовать только водород и гелий. Но мы обнаружили и другие материалы, такие как кремний, магний, углерод и кислород".

Кроме того, ученые измерили количество железа, которое окислялось в материале, попавшем на белый карлик. Горные породы Земли и Марса схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Оказалось, что и экзопланеты вокруг изученных белых карликов обладают такой же химией. Как говорит Дойл, по объемам окисленного железа эти каменистые объекты очень похожи на Землю и Марс. То есть они обладают такой же геофизикой и геохимией.

"Всегда было загадкой, почему породы в нашей Солнечной системе так сильно окисляются, - говорит Янг. - Это не то, что ты ожидаешь увидеть. Главный же вопрос заключался в том, происходит ли нечто подобное вокруг других звезд. Наше исследование показало, что да, происходит. И это очень поможет в поиске похожих на Землю планет во Вселенной".