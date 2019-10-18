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В Брюсселе торжественно объявили о том, что нет необходимости откладывать выход Великобритании из Евросоюза. Стороны договорились относительно "пост-разводного" соглашения, и его еще можно успеть заключить до "брекзита", намеченного на 31 октября. Но главный вопрос в том, сможет ли премьер Борис Джонсон убедить британских парламентариев одобрить этот документ.

Напомним, что в четверг в Брюсселе начался двухдневный саммит глав государств и правительств Евросоюза, главной темой которого стал выход Британии. С конца прошлой недели переговоры Лондона и Брюсселя были настолько интенсивными, что у их участников не всегда было время на сон. И если в среду вечером стороны говорили о том, что согласия достичь не удалось, то уже в четверг утром глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в "Твиттере": "Там, где есть добрая воля, будет и согласие. Дело сделано! Есть справедливое и уравновешенное соглашение между Евросоюзом и Британией, которое свидетельствует о нашей целеустремленности в поисках решений".

Фото: REUTERS
Очередной план премьера Британии Бориса Джонсона по Brexit попал в СМИ

Главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье на пресс-конференции перед началом саммита рассказал журналистам, что новый проект предполагает переходный период до конца 2020 года. Это время нужно для того, чтобы наладить бесперебойное взаимодействие между ЕС и Соединенным Королевством во всех областях. Этот срок при желании можно будет продлить на год или два. Но камнем преткновения по-прежнему остается граница между двумя Ирландиями. Новое соглашение позволяет избежать появления "жесткой" границы. Предполагается, что Северная Ирландия будет оставаться составной частью таможенной территории Великобритании, но при этом подчиняться некоторым правилам европейского единого таможенного союза. Юнкер порекомендовал саммиту ЕС утвердить согласованный проект. А когда он входил в здание Совета Евросоюза, кто-то из журналистов спросил его, есть ли шанс, что этот документ будет одобрен британскими депутатами. Глава Еврокомиссии сказал: "Я не отвечаю за парламент Британии". И в этом заключается вся абсурдность событий этих дней и бессмысленность той гигантской работы, которая была проделана. Глава крупнейшей британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже обещал, что его однопартийцы будут голосовать против нового соглашения. "Все это выглядит сомнительным, потому что Джонсона не поддерживают даже его собственные союзники", - добавил Корбин, имея в виду ирландскую Демократическую юнионистскую партию, без которой у консерваторов нет необходимого большинства. Британская оппозиция считает, что проект Джонсона еще хуже, чем тот, который предлагала Тереза Мэй. Так ли это - станет известно уже в субботу.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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