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18.10.2019 11:49
Рубрика: В мире

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Текст: Диана Ковалева

Киев все делает для интеграции в европейскую энергосистему, однако пока отсоединиться от российской энергосистемы невозможно. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

"Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой", - сказал Шубин на заседании Верховной рады в рамках "Часа вопросов к правительству".

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Политик также отметил, что энергосистемы России и Украины объединены исторически и украинский Бурштынский энергоостров соединен с энергосистемой Европы. По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.

Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В начале октября сообщалось, что импорт электроэнергии из России возобновился.

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