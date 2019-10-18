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18.10.2019 17:55
Рубрика: В мире

В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе

Текст: Диана Ковалева

Слова замглавы МИД Украины Василия Боднара о принятии законов, необходимых для амнистии участников конфликта в Донбассе, ложны. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова. 

По словам главы внешнеполитического ведомства, факты говорят о том, что Киев не готов следовать Минским договоренностям. Она также отметила, что за проект акта об амнистии Верховная рада проголосовала еще в 2014 году, однако уже пять лет его не подписывает спикер украинского парламента. Помимо этого, Никонорова добавила, что текст законопроекта не был согласован с республиками Донбасса.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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По словам политика, Киев сегодня продолжает политику экс-президента Украины Петра Порошенко по "максимальному затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования". 

"На фоне провокационных заявлений украинских официальных лиц о том, что они не собираются продлевать действие закона об особом статусе Донбасса, мы все больше убеждаемся, что политической воли на разрешение конфликта у новой киевской власти пока не появилось", - цитирует главу внешнеполитического ведомства республики Донецкое агентство новостей. 

Напомним, что ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Украина уже приняла соответствующие законы по амнистии в рамках Минских соглашений, которая будет возможна после выборов легитимных органов власти в Донбассе. Боднар также отметил, что под амнистию не попадают люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса
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