В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе

Слова замглавы МИД Украины Василия Боднара о принятии законов, необходимых для амнистии участников конфликта в Донбассе, ложны. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

По словам главы внешнеполитического ведомства, факты говорят о том, что Киев не готов следовать Минским договоренностям. Она также отметила, что за проект акта об амнистии Верховная рада проголосовала еще в 2014 году, однако уже пять лет его не подписывает спикер украинского парламента. Помимо этого, Никонорова добавила, что текст законопроекта не был согласован с республиками Донбасса.

По словам политика, Киев сегодня продолжает политику экс-президента Украины Петра Порошенко по "максимальному затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования".

"На фоне провокационных заявлений украинских официальных лиц о том, что они не собираются продлевать действие закона об особом статусе Донбасса, мы все больше убеждаемся, что политической воли на разрешение конфликта у новой киевской власти пока не появилось", - цитирует главу внешнеполитического ведомства республики Донецкое агентство новостей.

Напомним, что ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Украина уже приняла соответствующие законы по амнистии в рамках Минских соглашений, которая будет возможна после выборов легитимных органов власти в Донбассе. Боднар также отметил, что под амнистию не попадают люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году.