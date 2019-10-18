В Пекине прошел концерт в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая

Концерт организовали Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами, Общество китайско-российской дружбы и народное правительство города Хэйхэ. На сцене выступил Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.

В зале присутствовали замглавы Китайского народного общества дружбы с заграницей Сун Цзинъу, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов, секретарь городского комитета коммунистической партии Китая города Хэйхэ Цинь Эньтин, мэр города Хэйхэ Ма Ли и более 200 китайских и иностранных гостей.

Сун Цзинъу в своем выступлении отметил, что в этом году отмечается 70-я годовщина образования КНР, установления дипломатических отношений между КНР и РФ и образования Общества китайско-российской дружбы. Благодаря общим усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. Стабильно продвигается деловое сотрудничество, гуманитарный обмен и дружественные народные контакты. В этом году завершаются перекрестные Годы межрегионального сотрудничества Китая и России. Город Хэйхэ на протяжении многих лет является важным центром китайско-российского сотрудничества. Обладая уникальным геополитическим преимуществом, Хэйхэ играет активную роль в обогащении содержания реального приграничного сотрудничества двух стран.

Андрей Денисов в свою очередь отметил, что Россия и Китай постоянно расширяют и укрепляют гуманитарные обмены, и сценическое искусство - это важная составляющая гуманитарного сотрудничества. Начиная с 1995 года, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ более 15 раз выступают в Китае. Его выступления пользуются большой популярностью среди китайских зрителей.

Мэр города Хэйхэ Ма Ли заявил, что Хэйхэ и Амурскую область разделяет только река Амур. Особые географические преимущества, открытость, традиционные дружественные связи и глубокая дружба народов двух стран обуславливают уровень сотрудничества, и есть все шансы стать образцом двусторонних отношений Китая и России. На протяжении 70 лет усиливаются межрегиональные связи, дает плодотворные результаты реальное сотрудничество, гуманитарный обмен становится более разнообразным. Хороших результатов достигло взаимодействие в сфере обеспечения безопасности, народы двух приграничных районов получают большую пользу от партнерства, и все это способствует быстрому развитию приграничного сотрудничества.

Концерт начался с китайского и российского гимнов, затем артисты исполнили такие песни, как "Священная война", "Тройка", "Калинка, а затем и классические китайские песни: "Жасмин", "Песня о богатырях", "Китай, Китай, ярко-красное солнце никогда не зайдет!", "Без Коммунистической партии нет Нового Китая" и "Море, моя родина!" После этого ансамбль из России совместно с китайскими музыкантами исполнил песню "Река Янцзы" и "Мы с моей Родиной". Публика поблагодарила артистов аплодисментами.