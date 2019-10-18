В РФ предложили запустить новый федеральный проект "Цифровой регион"

В России может появиться новый федеральный проект - "Цифровой регион". С инициативой о его создании выступил Совет по цифровой экономике при Совете федерации.

Новый проект должен устранить диспропорции в развитии цифровой инфраструктуры, пояснил председатель Совета, вице-спикер СФ Андрей Турчак на форуме "Взгляд в цифровое будущее" организованном "Ростелекомом".

"Проект "Умный город" доказал свою эффективность, он реализуется на большинстве территорий нашей страны, в первую очередь, конечно, в административных центрах. Теперь мы решили трансформировать его в проект "Цифровой регион". Есть города и есть сельская местность, которая гораздо больше по занимаемой площади. Важно, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно независимо от того, где они живут: в городе или на селе", - сказал Турчак.

По его словам, оператором нового федерального проекта мог бы стать Минстрой РФ в партнерстве с Минкомсвязью и "Ростелекомом". "Решение пока не принято, сейчас проводятся консультации с вице-премьерами Виталием Мутко и Максимом Акимовым. Задачей нашего совета будет законодательное обеспечение успешной реализации проекта "Цифровой регион", - уточнил Турчак.