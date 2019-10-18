В России проведут эксперимент по выдаче облачной электронной подписи

По условиям эксперимента граждане и организации смогут дистанционно заключать различные сделки и подписывать документы, например, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой, бумаги для регистрации недвижимости, договоры об оказании услуг связи, пишет РБК со ссылкой на проект постановления.
В Минкомсвязи отмечают, что сейчас документ находится в стадии обсуждения с заинтересованными ведомствами.
Сейчас в России можно использовать три вида электронной подписи: простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную с самыми широкими полномочиями. В ходе эксперимента будет использоваться именно она.
Получить ее можно, лично обратившись в один из аккредитованных Минкомсвязью удостоверяющих центров. Для использования подписи на компьютере потребуется установить специальную программу и подключить к нему внешний носитель с информацией для создания подписи.
В ходе эксперимента планируется упростить получение подписи и ее использование. Получить подпись можно будет дистанционно после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации на портале госуслуг или в Единой биометрической системе, которую летом запустили ЦБ и "Ростелеком". А для использования цифровой подписи не нужна будет ни специальная программа, ни носитель с информацией.