В России проведут эксперимент по выдаче облачной электронной подписи

Правительство России собирается запустить в ноябре 2019 года двухлетний эксперимент по выдаче и использованию облачной электронной цифровой подписи, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По условиям эксперимента граждане и организации смогут дистанционно заключать различные сделки и подписывать документы, например, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой, бумаги для регистрации недвижимости, договоры об оказании услуг связи, пишет РБК со ссылкой на проект постановления.

В Минкомсвязи отмечают, что сейчас документ находится в стадии обсуждения с заинтересованными ведомствами.

Сейчас в России можно использовать три вида электронной подписи: простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную с самыми широкими полномочиями. В ходе эксперимента будет использоваться именно она.

Получить ее можно, лично обратившись в один из аккредитованных Минкомсвязью удостоверяющих центров. Для использования подписи на компьютере потребуется установить специальную программу и подключить к нему внешний носитель с информацией для создания подписи.

В ходе эксперимента планируется упростить получение подписи и ее использование. Получить подпись можно будет дистанционно после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации на портале госуслуг или в Единой биометрической системе, которую летом запустили ЦБ и "Ростелеком". А для использования цифровой подписи не нужна будет ни специальная программа, ни носитель с информацией.