В России заканчивается сезон сбора дикорастущих ягод, грибов и орехов

Можно ли заработать на дикоросах в российской глубинке - выясняли собкоры "РГ".

На сборе дикоросов можно не только обеспечить семью витаминами на зиму, но и неплохо заработать. Фото: РИА Новости

В Псковской и Новгородской областях октябрь - пик сезона по сбору и заготовке клюквы. Урожай хороший, но главная проблема - сдать или продать ягоду. Клюква в этом году подешевела на треть. Переработчики в два раза уменьшили объемы закупки, а сборщики за маленькие деньги не хотят идти на болота. На Центральном рынке Великого Новгорода каждые выходные собираются около тридцати продавцов ягоды. Цены -150-200 рублей. Год назад продавали за 300. Есть и частники, пытающиеся перевести сбор в промышленные масштабы.

Клюква в сахарной пудре - один из гастрономических брендов Новгородской области. Сейчас два производителя делают такие конфеты: одно производство в Великом Новгороде, второе - в городе Боровичи. На Новгородчине круглый год такие конфеты продаются практически в каждом магазине и в ларьках со сладостями для туристов.

В Боровичах производство основал Сергей Алексеев. Взял в аренду столовую бывшей прядильной фабрики, оснастил склад для хранения и поставил оборудование для обкатывания ягоды. Сырье на болотах собирает сам. Начиная с сентября и по декабрь ходит за клюквой и ежедневно приносит по три ведра - это около 20 килограммов.

- У нас кругом болото, где хочешь, там и бери ягоду, - рассказал Сергей Алексеев. - За сезон собираю по 600-700 килограммов. Потом всего килограммов 300 докупаю и, начиная с декабря до осени, сам и готовлю клюкву в сахаре, сам и продаю. Торгую в Боровичах на рынке. В Валдае у меня коробками эти конфеты покупают летчики из президентского отряда, когда он туда прилетает.

Но скупают у сборщиков клюкву не только российские компании. В Хвойнинском районе Новгородской области, например, работают перекупщики по заказу фирм из Германии и Литвы. Клюкву тоннами увозят на экспорт. Появляются в сезон представители из Вологды, Пскова, Петрозаводска. Хвойнинская потребкооперация через заготконторы когда-то брала у населения до 100 тонн клюквы, но сейчас покупает только для собственных нужд - столовой и хлебозавода.

В Карелии сбором ягод занимается большинство жителей небольших населенных пунктов. Для них это возможность заработать деньги на долгую зиму. Свободных вакансий в поселках и деревнях нет, поэтому жители месяцами проводят в лесу, собирая дары природы. Часть продают самостоятельно, но в основном сдают в пункты сбора. За один килограмм морошки здесь они получают 350 рублей, это самая дорогостоящая ягода, брусники - 125, клюквы - 250, черники - от 170 до 250 рублей. А вообще среднегодовой объем собранных дикорастущих ягод в Карелии составляет около 15,4 тысячи тонн. Это не более 15 процентов имеющихся запасов.

Сбор ягод и грибов, дикорастущих трав и орехов в России не просто традиция. Это и хобби, и часть здорового образа жизни, и возможность пополнить семейный бюджет

Россия - страна большая, и если в северных и дальневосточных регионах сбор грибов давно закончился и уже выпадает снег, то в Крыму пик грибного сезона начнется только в ноябре. А в Ульяновской области, самом грибном регионе Поволжья, до конца октября - до первых заморозков - собирают опята.

Всего три недели назад в регионе закончился сбор урожая белянок. Обычно хозяйки солят их в трехлитровые банки. Наталья из Старой Измайловки рассказала "РГ", что сдает белянки перекупщикам всего за 700 рублей за трехлитровую банку. Это дешево. Действительно, на сайте Авито цена стоит от 900 рублей и выше. В свою очередь перекупщики торгуют грибами на рынках Ульяновска и Самары от тысячи до 1,5 тысячи рублей за трехлитровую банку. Но зимой будет дороже. Так что есть резон запасать заготовки сейчас. Тем более что на ярмарках в Ульяновске есть "социальное такси", которое поможет доставить покупки ветеранам и инвалидам прямо до подъезда.

Практически во всей Сибири нынче - неурожай дикоросов. В Прииртышье сборщики традиционно делают ставку на заготовку кедровых орехов. Однако из-за жары на кедрах плавилась смола и шишки тоже не удались. Получились кривыми и косыми.

- Пятилитровое ведро таких шишек мы продаем всего за 250 рублей, - рассказывает представитель частной компании из Омска Инна Максимова. - Перерабатывать их на орехи просто не имеет смысла.

Кедровники дали орехи только в некоторых районах Томской области и в Республиках Алтай и Тыва. Официально сбор шишки здесь стартовал с 1 сентября. Однако уже с начала августа в томские больницы начали поступать десятки шишкарей, травмированных при падении с кедров. Здесь началась настоящая битва за урожай. За сбор дикоросов раньше установленных сроков в регионе были задержаны 64 человека, треть из них иностранцы.

Томским компаниям принадлежит свыше десяти процентов российского рынка дикоросов. В настоящее время в регионе действует программа развития сферы заготовки дикорастущего сырья, благодаря которой местную продукцию поставляют в десятки стран мира. Наибольшей популярностью пользуются масла из кедрового ореха и облепихи, сиропы и морсы из лесных ягод, грильяж, знаменитое кедровое молочко, халяльные продукты из лесных ягод и специальные капсулы для фармпрепаратов.

Сельчане рассказывают, что стоимость одного мешка нешелушенных шишек составляет около двух тысяч рублей, а бригада из четырех человек в среднем за день собирает 20-30 мешков. Поэтому конкуренция на рынке заготовщиков достаточно высока. Порой доходит до криминала. В сентябре этого года томич ворвался в офис одной из заготовительных контор, расстрелял директора и бухгалтера, а после этого покончил с собой.

В Горном Алтае в этом году небывалый урожай шишки за последние пять лет. В сентябре явка на выборах во многих селах оказалась ниже именно из-за этого. В деревнях пусто - местные жители отправляются на заготовку дикоросов целыми бригадами. За один мешок нашелушенных шишек здесь платят 1,8 тысячи рублей. При этом на рынке нечищеный кедровый орех продается уже по 500 рублей за килограмм. Сельчане жалуются, что в этом году в республике большой наплыв иногородних и даже иностранных гостей, занимающихся шишкованием. Впрочем, по закону никто не может ограничить право человека на нахождение в лесу для сбора дикороса.