В Сеть утекли первые снимки OnePlus 8 Pro

В Twittwe инсайдера OnLeaks появились изображения нового смартфона OnePlus 8 Pro, анонс которого должен состояться в будущем году.

And here comes your very first and early look at the #OnePlus8Pro! 360* video + gorgeous 5K rendres + dimensions, on behalf of my friends over at @91mobiles -> https://t.co/6Z8XKEPcMv pic.twitter.com/NVAmUCgXh9 — Steve H.McFly (@OnLeaks) October 18, 2019

Гаджет станет первым продуктом компании с основной квадрокамерой. На картинках видно, что три камеры разместятся друг под другом, а ToF-модуль с LED-вспышкой будут расположены рядом.

Фронтальная камера находится в небольшом отверстии на дисплее.

В целом дизайн OnePlus 8 Pro похож на младшую модель. Однако экран новинки немного больше- его диагональ 6,65 дюйма (у OnePlus 8 - 6,5 дюйма).

Частота обновления составит 90 Гц - это подтвержденный параметр для всех новых телефонов OnePlus. Кроме этого, смартфон, возможно, получит поддержку 5G, чего не было в линейке 7T.

Технические характеристики новинки пока неизвестны.