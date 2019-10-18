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В Сеть утекли первые снимки OnePlus 8 Pro

Текст:   Виктория Чернышева
18.10.2019,  
16:35
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Twittwe инсайдера OnLeaks появились изображения нового смартфона OnePlus 8 Pro, анонс которого должен состояться в будущем году.

Гаджет станет первым продуктом компании с основной квадрокамерой. На картинках видно, что три камеры разместятся друг под другом, а ToF-модуль с LED-вспышкой будут расположены рядом.

Фронтальная камера находится в небольшом отверстии на дисплее.

В целом дизайн OnePlus 8 Pro похож на младшую модель. Однако экран новинки немного больше- его диагональ 6,65 дюйма (у OnePlus 8 - 6,5 дюйма).

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Частота обновления составит 90 Гц - это подтвержденный параметр для всех новых телефонов OnePlus. Кроме этого, смартфон, возможно, получит поддержку 5G, чего не было в линейке 7T.

Технические характеристики новинки пока неизвестны.

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