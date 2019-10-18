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18.10.2019 06:18
Рубрика: Экономика

В Сеуле прошел первый Форум этнических корейцев стран СНГ

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня в Сеуле прошел 1-й Форум Объединения корейских бизнес-клубов (ОКБК) СНГ, в ходе которого этнические корейцы, являющиеся гражданами стран бывшего СССР, обменялись мнениями по поводу путей активизации сотрудничества между Россией, государствами СНГ и Южной Кореей.

Участники, которые прибыли из России, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Украины и других стран, обсудили ситуацию, которая сложилась в сфере торгово-экономического, инвестиционного и прочих направлений сотрудничества между их странами с Южной Кореей.

Фото: Ассоциация русскоязычных в Корее/facebook.com
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В приветственном слове исполнительный директор Корейской ассоциацией международной торговли KITA Син Сын Гван отметил, что РФ и Республика Корея ежегодно проводят российско-корейский бизнес-диалог и активизируют обмены между бизнесменами двух стран. Син выразил надежду, что зарубежные этнические корейцы сыграют роль моста, который свяжет компании Республики Корея с Россией и странами СНГ.

По итогам заседания был подписан меморандум о взаимопонимании между ОКБК СНГ и Корейской ассоциацией международной торговли KITA. В документе стороны заявили о намерении сотрудничать в целях развития взаимовыгодных связей России, других стран СНГ с Республикой Корея.

После мероприятия председатель ОКБК Дмитрий Ким, который живет и работает в Санкт-Петербурге, пообщался с корреспондентом "Российской газеты", рассказав о задачах их организации и роли в развитии сотрудничества России с Кореей.

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В чем вы видите роль ОКБК в плане развития экономического и прочих направлений сотрудничества между Россией/странами СНГ и Южной Кореей?

Дмитрий Ким: ОКБК является в первую очередь платформой для общений и знакомства людей, которые имеют общие интересы, направленные на развитие связей с Кореей. В результате взаимодействия участников мы лучше узнаем друг друга, находим партнеров по бизнесу и прочим направлениям и получаем возможность реализовывать затем совместные проекты. Кроме того, мы помогаем друг другу входить в различные сферы бизнеса каждой из стран, где мы живем. Я считаю, что за объединениями типа ОКБК - будущее, так как подобные структуры позволяют существенно сократить время и сэкономить усилия при реализации деловых проектов.

Фото: предоставлено Генконсульством РФ в Чондине
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Что, с Вашей точки зрения, на текущем этапе следует сделать для активизации российско-корейского сотрудничеств?

Дмитрий Ким: В первую очередь важно создать финансовую инфраструктуру. Процесс заключения контрактов и их финансирование должно стать проще. Как я считаю, для этого надо открыть структуру типа российско-корейского экспортно-импортного агентства. Кроме того, как видится, важно создание комиссии по разрешению конфликтов и споров, а также информационную инфраструктуру, которая помогла бы находить партнеров по бизнесу.

Каких результатов Вы ждете от нынешнего форума в Сеуле?

Дмитрий Ким: Я надеюсь, что данное мероприятие позволит нам заявить о себе на международной арене, в различных кругах Республики Корея, показать, что мы являемся рабочей структурой и готовы к сотрудничеству. Также безусловно надеюсь, что мы все сможем завести полезные контакты, связи, которые в будущем помогут в работе, то есть, если говорить современным языком, провести нетворкинг.

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Каков настрой корейских партнеров по поводу России?

Дмитрий Ким: Очевидно, что с обеих сторон присутствует большой интерес к сотрудничеству. Вместе с тем в практическом, правовом плане существует достаточно много проблем, которые малый и средний бизнес зачастую не может решить своими силами и опираясь лишь на свои средства, в том числе финансовые. В целом же все хотят - что представители России, что Кореи - простых и понятных правил ведения бизнеса. Это позволит заметно активизировать взаимовыгодное сотрудничество и совместную деятельность.

Экономика Бизнес В мире Восточная Азия Южная Корея
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