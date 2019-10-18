В США число жертв вейпинга достигло 33 человека

В США число летальных случаев, связанных с вейпингом, достигло 33, а количество заболевших приближается к 1,5 тысячи. Такие данные распространил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США.

По данным специалистов, смертельные случаи отмечены в 24 штатах, а заболевшие фиксируются по всей стране, включая Аляску. Причины заболевания до сих пор не установлены, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут его вызвать, пишет РИА Новости.

Все пострадавшие жалуются на одышку, боли в груди и утомляемость. Что именно и как воздействует на легкие, врачи пока не установили. Предполагается, что спровоцировать заболевание могло масло с витамином Е. Именно это вещество обнаружено в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. На прошлой неделе появилось сообщение, что в разных районах страны заболевания могут быть вызваны разными причинами.

Ряд американских штатов уже ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп ранее анонсировал скорый запрет на их продажу, однако сроки пока не названы.