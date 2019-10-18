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18.10.2019 20:30
Рубрика: В мире

Полиция заставила барселонцев плакать

Текст: Константин Волков (Барселона)
Центр Барселоны в настоящее время блокирован, там на улицах собрались порядка 525 тысяч манифестантов. Среди них как горожане, так и пришедшие с пешими маршами из других городов Каталонии. Главных требований два. Первое - оправдать 12 человек, осужденных Верховным судом Испании за подготовку референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября 2017 года и на котором подавляющее большинство проголосовавших высказались "за". Второе - собственно, дать независимость Каталонии.

Все улицы, на которых находятся демонстранты, оцеплены полицией, в числе которых не только барселонские силы правопорядка, но и силовики, прибывшие на помощь из Мадрида, недовольного тем, что каталонские власти не могут своими силами задавить идущие шестой день манифестации, сопровождающиеся стычками с полицией, применением силовиками слезоточивого газа и пенных пуль. Со стороны протестующих в полицию летят бутылки с зажигательной смесью, камни. Оттуда, куда попали патроны со слезоточивым газом, люди разбегаются, задерживая дыхание, однако у многих все равно льются слезы.
В Барселоне начались столкновения с полицией

Чтобы написать этот текст, мне пришлось выбраться из толпы, запрудившей все прилегающие к месту событий улицы и переулки. Интернет в центре практически не работает. Скорее всего, это не целенаправленное подавление, а просто слишком большая нагрузка на сотовую сеть - почти каждый из 525 тысяч протестующих держит в руке смартфон.

Не до смартфонов только активистам в черном - они сражаются с полицией. Горят баррикады из мусорных баков на центральном проспекте Кортесов Каталонии. Двадцать минут назад полиция несколькими залпами расчистила перекресток улицы Пау Кларисс и проспекта Кортесов. Поскольку я находился довольно далеко, то не понял, чем именно они стреляли, но следом из толпы в нескольких местах стал подниматься дым, а также почему-то полетели снопы искр.

Толпа кинулась врассыпную, укрываясь в переулках, а на освободившееся место тут же въехали темно-синие бронированные полицейские мерседесы-минивэны. Лобовые стекла, капот и радиатор у них забраны крепкими решетками, чтобы камни и коктейли Молотова не навредили находящимся внутри.

Фото: РИА Новости.
Политик рассказал, почему Мадрид не хочет давать независимость Каталонии

Таким образом полиция, по всей видимости, пытается рассечь толпу манифестантов, разогнать их по отдельным секторам, взять под контроль улицы между кварталами.

Международная неправительственная правозащитная организация уже осудила "чрезмерное применение полицией силы против манифестантов и журналистов".

Сколько человек пострадает сегодня, учитывая что протесты не думают стихать, пока неизвестно. Однако за предыдущие пять дней в ходе уличных беспорядков получили травмы порядка 400 человек, среди них есть и полицейские. Также был избит минимум 21 журналист, а вероятно, больше. Полиция, начиная атаковать, бьет дубинками всех без разбора, не обращая внимания на яркие оранжевые жилеты и оранжевые ленты с пресс-картами на рукавах.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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