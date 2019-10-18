Видео: Киргизские акыны спели про инфляцию и обменный курс

Экзотичный способ доступно рассказывать людям, что происходит в экономике, придумали в Киргизии. К кампании, цель которой - повысить финансовую грамотность населения, подключили акынов. Национальный банк республики подготовил и запустил в соцсетях и на местных телеканалах серию роликов, в которой поэты-импровизаторы под игру комуза (народного трехструнного инструмента) рассказывают о том, что такое "инфляция", "денежно-кредитная политика", "обменный валютный курс" или "семейный бюджет".

В Нацбанке Киргизии объясняют кампанию тем, что обывателям трудно понять, что происходит в экономике и чем, собственно, занят центральный банк страны.

- Наш проект - попытка использовать традиционные, исторически сложившиеся каналы трансляции информации для донесения до широких слоев населения сути нашей деятельности, - заверяют в Национальном банке Киргизии. - Многим людям нужно доступно объяснять, как те или иные изменения в экономике или финансовом секторе влияют на их жизнь.