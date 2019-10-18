"ВКонтакте" выпустила новое приложение не для всех. Как его установить

Социальная сеть "ВКонтакте" второй раз за год провела редизайн своего мобильного приложения. Обновленная версия программы уже доступна для скачивания, но для того, чтобы получить ее, нужно совершить несколько необычных действий.

Как пишет TJournal, для установки обновленного приложения "ВКонтакте" необходимо найти уличный QR-код - они размещены по всему городу в Москве и Санкт-Петербурге - и отсканировать его с помощью камеры "Историй" в имеющемся приложении.

QR-коды размещены на улицах, торговых и бизнес-центрах, в кинотеатрах. Над графическим изображением размещена надпись: "QR в будущее", под ним - краткая инструкция.

Сканируй QR код через приложение VK и получай новую версию. Не благодари pic.twitter.com/2skV8MuHc5 — Семен Мукин (@SimonMukin) October 17, 2019

Новое мобильное приложение "ВКонтакте" отличается несколькими нововведениями. Во-первых, вкладку "Интересное" с рекомендованными авторами, на которых пользователь не подписан, перенесли в основную ленту. Она активируется свайпом влево.

Во-вторых, в "колокольчике" на странице с лентой появилась вкладка со всеми уведомлениями. Наконец, прежнее меню, через которое можно было заходить в разделы "Друзья", "Сообщества" и "Закладки", разделили и перенесли. Так, для "Друзей" появилась отдельная картинка в нижнем меню, справа от "Сообщений", а сервисы соцсети, такие как музыка, видео и VK Pay, разместились во вкладке "Обзор".