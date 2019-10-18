Власти Нью-Йорка ликвидируют самую крупную тюрьму в мире

Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире. Тюремный комплекс расположен на одноименном острове в проливе Ист-Ривер и рассчитан на 10 тысяч заключенных.

По данным The New York Times, причиной закрытия тюрьмы Райкерс стали многочисленные факты, подтверждающие нарушения и служебные злоупотребления в этом учреждении.

Власти города приняли план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, который предусматривает закрытие Райкерс к 2026 году. Вместо этого учреждения будут построены четыре тюрьмы меньшего размера, которые расположатся в районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен, пишет РИА Новости.