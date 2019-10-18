Врач рассказал, как сберечь суставы

Чаще всего проблемы с суставами вызывает остеоартроз. Но несколько простых правил помогут избежать развития этого недуга.

Травматолог-ортопед высшей категории Вартан Тамазян рассказал о них "Вечерней Москве". В частности, отмечается, что к артрозу может привести ожирение, поскольку большая масса тела дает существенные нагрузки на колени и тазобедренные суставы. Но правильное питание и физическая активность позволят поддерживать вес в норме.

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что низкие и средние нагрузки помогут улучшить кровообращение в суставной капсуле и хрящах, а чрезмерные по интенсивности - способны нанести вред и могут вызвать дегенеративные изменения в хрящевой ткани.

Также негативный эффект на суставы оказывает курение. Оно вызывает спазм сосудов, нарушение микроциркуляции и ухудшает метаболические процессы в хрящевой ткани.

Специалист отметил, что богатые хондроитином, глюкозамином, коллагеном, витаминами, микроэлементами и антиоксидантами продукты могут улучшить состояние хрящей. Для здоровья суставов он советует употреблятьхолодец, субпродукты, желе или продукты с добавлением желатина, а также творог и молочные продукты, которые восполнят дефицит кальция. Еще одна рекомендация - регулярно бывать на солнце, чтобы организм не испытывал недостатка в витамине D.