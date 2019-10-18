Взрывы в мечети Афганистана: 31 человек погиб, десятки ранены

В результате взрывов мечети в Афганистане погиб 31 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 50 раненых.

По данным агентства, во время пятничной молитвы в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар попали ракеты, обрушилась крыша здания.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.