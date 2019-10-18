Взрывы в мечети Афганистана: 31 человек погиб, десятки ранены

В результате взрывов мечети в Афганистане погиб 31 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 50 раненых.
По данным агентства, во время пятничной молитвы в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар попали ракеты, обрушилась крыша здания.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
#BREAKING An explosion inside a mosque kills at least 20 people in east #Afghanistan! @AFP pic.twitter.com/STYnLBBD8N— Koshish Bestansuri (@Kbestansuri90) October 18, 2019
#Breaking | At least 17 killed by blast inside mosque in east Afghanistan#Afghanistan #BombExplodes pic.twitter.com/Z4s5ZE4bc0— First India (@thefirstindia) October 18, 2019