Злоумышленники хотят оторвать греческий мир от РФ, считает патриарх Кирилл

Отрыв греческого мира от России - вот цель раскола в мировом православии, заявил патриарх Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя.

- Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, - это не случайность, <...> а реализация конкретного плана: <...> оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир от России, цитирует ТАСС слова патриарха на соборе. - Потому что в сознании злоумышленников Русская церковь представляется некой мягкой силой, посредством которой она влияет на окружающий мир. Возникает вопрос: почему же Россия не может делиться с миром своими духовными дарами, почему это преступно? Это преступно только в сознании тех, кто стремится к <...> уничтожению той роли, которую играет Россия.

По словам патриарха, Русская православная церковь будет и дальше отстаивать как единство православия, так и собственную духовную независимость.

- То, что сегодня происходит вокруг Русской православной церкви, проблемы признания или непризнания украинских раскольников православными церквами - во всей этой истории есть нечто, что не декларируется, но является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические действия, - сказал патриарх.

И это, по его убеждению, сегодня хорошо понимают не только в Русской церкви, но и в Греции. "К нам обращаются с просьбами устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства мирового православия, а главное - сохранения духовной независимости Русской православной церкви от всех этих центров мирового влияния! - подчеркнул патриарх.