Новости

Первая серия фильма "Екатерина. Самозванцы" появилась в Сети до эфира 12:07
В Крыму продлили осенние школьные каникулы 12:04
Врачи объяснили, почему астма чаще встречается у людей с лишним весом 12:03
Видео: ребенок угодил под колеса машины и выжил 12:00
Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера 11:55
В Москве мужчина ударил ножом полицейского у входа в метро 11:53
Глава МЧС выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дамбы 11:39
Точное число пропавших старателей после ЧП под Красноярском неизвестно 11:32
Hubble показал "портал в другое измерение" 11:20
На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 11:18
Жильцов сгоревшего дома под Ярославлем эвакуировали в здание театра 11:16
В Астрахани задержан пастух из Волгограда за убийство местного жителя 11:10
В Красноярске расширили территорию поиска пропавших без вести старателей 10:53
Савченко рассказала про обман Порошенко о выполнении Минских соглашений 10:50
По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело 10:34
Полицейские возьмут под охрану поселок старателей в Красноярске 10:31
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus 10:17
Красноярск: Стало известно, какие травмы получили старатели 10:09
В Северной Осетии замглавы села заподозрили в убийстве 09:58
Трое старателей находятся в тяжелом состоянии после ЧП под Красноярском 09:46
Россиянки неудачно выступили в короткой программе на Skate America 09:34
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии 09:23
В поселке старателей в Красноярске могли находиться 80 человек 09:15
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей 09:14
Следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 11:55
Рубрика: В мире

Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера

Текст: Денис Передельский
Фото: Ministry of Culture Greece Фото: Ministry of Culture Greece
Фото: Ministry of Culture Greece

В Греции подводные археологи завершили исследовательскую операцию на месте знаменитого древнего кораблекрушения у побережья острова Антикитера и подняли со дна артефакты, которые пополнят и без того большую коллекцию ценностей.

Как сообщает Greek Reporter со ссылкой на заявление Министерства культуры Греции, речь идет о корабле, затонувшем у острова Антикитера к югу от полуострова Пелопоннес около 100 года до нашей эры.

Фото: Cambodian Archaeological Lidar Initiative
В джунглях Камбоджи найден загадочный город развитой цивилизации

Оно прославилось после того, как в 1901 году греческие ныряльщики подняли с затонувшего судна так называемый Антикитерский механизм. Некоторые исследователи называют его первым в истории планеты компьютером. Считается, что это был передовой навигационный прибор.

На этой неделе подводные археологи в очередной раз обследовали место кораблекрушения. В заявлении министерства сообщается, что они обнаружили новые артефакты.

Так, со дна моря подняты бронзовые гвозди и большое количество частично сохранившихся древних амфор. Также были "собраны кости, которые теперь необходимо проанализировать". Наиболее ценной находкой стало бронзовое кольцо. Исследователи отмечают, что его предназначение пока остается загадкой.

Что касается амфор, то в них ничего таинственного нет. По типу этих изделий ученые определили, что это была весьма распространенная в тот период времени керамика. Такие амфоры широко использовали на юге Италии, а также на греческом острове Кос.

В министерстве отметили, что прошедшая операция завершила пятилетнюю исследовательскую миссию у острова Антикитера и была признана успешной. Однако уже в мае 2020 года стартует новый проект. Ученые считают, что на дне моря их ожидает еще немало интересных открытий.

Археологи подняли со дна моря легендарные сокровища лорда Элгина
В Китае найдена 2000-летняя гробница с культурными реликвиями
В мире Европа Греция Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярске расширили территорию поиска пропавших без вести старателей
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании
По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело
Конгрессмены США потребовали признать полк "Азов" террористами