Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера

В Греции подводные археологи завершили исследовательскую операцию на месте знаменитого древнего кораблекрушения у побережья острова Антикитера и подняли со дна артефакты, которые пополнят и без того большую коллекцию ценностей.

Как сообщает Greek Reporter со ссылкой на заявление Министерства культуры Греции, речь идет о корабле, затонувшем у острова Антикитера к югу от полуострова Пелопоннес около 100 года до нашей эры.

Оно прославилось после того, как в 1901 году греческие ныряльщики подняли с затонувшего судна так называемый Антикитерский механизм. Некоторые исследователи называют его первым в истории планеты компьютером. Считается, что это был передовой навигационный прибор.

На этой неделе подводные археологи в очередной раз обследовали место кораблекрушения. В заявлении министерства сообщается, что они обнаружили новые артефакты.

Так, со дна моря подняты бронзовые гвозди и большое количество частично сохранившихся древних амфор. Также были "собраны кости, которые теперь необходимо проанализировать". Наиболее ценной находкой стало бронзовое кольцо. Исследователи отмечают, что его предназначение пока остается загадкой.

Что касается амфор, то в них ничего таинственного нет. По типу этих изделий ученые определили, что это была весьма распространенная в тот период времени керамика. Такие амфоры широко использовали на юге Италии, а также на греческом острове Кос.

В министерстве отметили, что прошедшая операция завершила пятилетнюю исследовательскую миссию у острова Антикитера и была признана успешной. Однако уже в мае 2020 года стартует новый проект. Ученые считают, что на дне моря их ожидает еще немало интересных открытий.